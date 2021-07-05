‘Çözüm zorlaşır’

Politis gazetesi “Maraşlıların Büyük İkilemi… Karpaz’dan Mağusa’ya ve Girne’ye Kadar” başlıklı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyaret sırasında Maraş kökenli Rumlara geri dönme iradelerini sunmaya çağırıp çağırmayacağının büyük bir merakla beklenmekte olduğunu yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararında ifade edildiği üzere, kapalı Maraş’ı BM’nin kontrolüne verme yönünde hiçbir niyeti olmadığı için Maraş kökenlilerin, döneceklerse Kıbrıs Türk idaresi altında geri döneceklerine işaret edilen haberde “bu olasılık karşısında Maraşlılar çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya kalacak” vurgusu yapıldı.

Haberde, özetle şunlar aktarıldı:

“Kıbrıs Türk idaresi altına geri dönmek demek, dolaylı ancak net şekilde ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımak anlamına gelir. Fiiliyatta geri dönecek olanlar Kuzey sakini olacaklar, aşamalı olarak kimlik alacak ve vergi ödeyecek. Barikatlar açık kalmaya devam eder ve iki toplum arasındaki ilişkiler normalleşirse Maraşlı Rumlar mantıken Koruçam’daki Maronitler ve Dipkarpaz’daki Rumlar gibi çifte vatandaş olacak.

Kent içinde çalışma var

Haftalık Kathimerini “Maraş’ın Bir Bölümünü Daha Açıyorlar… Ankara’nın Hedefi Kapalı Bölgenin Tamamının Açılması İçin Model Olması” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bölgede yapılan çalışmalara işaret ederek, Türk tarafının, kapalı Maraş’ın bir bölümünü daha pilot bölge olarak açmaya hazırlandığını yazdı.

Avrupa Birliği’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlere son verilmesi ve iki devlet çözümünü kabul etmesinin söz konusu olmadığı “uyarısına rağmen” Türk faaliyetlerinin normal şekilde devam etmekte olduğuna dikkat çeken gazete, bunun, önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun çözüm sürecini “çok zorlaştıracağı” iddiasında bulundu.

Habere göre, kapalı Maraş’ta yeni “emrivakilerin” engellenmesi için uluslararası unsurdan somut bir tepki planı bekleyen Rum Yönetimi, ABD ve diğer AB üyesi ülkelerin desteğini alabilmek için perde gerisinde yoğun faaliyet gösteriyor ancak diplomatik kaynaklar, beklenen desteğin henüz netleşmediğine dikkat çekiyor.

Gazete, “AB, iki devlet çözümünü kabul etmeyeceğini vurgulamış olsa bile, Maraş’ın bir bölümünün açılması ve Kıbrıs MEB’inde yeni Türk sondajları gibi çoklu cephelerde tezahür edecek olası yeni Türk maharetleri Ankara’nın Brüksel ile gelecekteki ilişkilerine hiçbir şekilde bağlanmış değil. Yani Ankara şu veya bu şekilde mülteciler için para alacak ve gümrük birliğinin güncellenmesi yoluna sokulacak. Son 24 saattir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 20 Temmuz’da gelmesi ile birlikte kapalı kentteki gelişmelerin süratlenebileceği hipotezi zemin kazanıyor” ifadesine yer verdi.