‘Yatırıma devam edeceğiz’

Beyzade ÜNALMIŞ

Dramatik bir sonla geride kalan sezonda süper lige veda eden Çetinkaya’da kulüp başkanı Ceran Tunalı, Metehan tesislerinde spor servisimizin sorularını cevapladı. Covid-19’dan, Basketbolaa, altyapıdan tesis içerisine yapılması düşünülen yatırımlara kadar açıklama yapan Ceran Tunalı, Çetinkaya’nın büyük bir camia olduğunu ve daha iyi olmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Futbolun durmasını istemiyoruz

Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı futbolun durmasını istemediklerini belirterek, sağlığın ön planda olduğu ve kimsenin zarar görmeyeceği bir ortamda futbola devam etmenin en doğru olan durum olduğunu söyledi. Çetinkaya olarak yeni sezonla ilgili 1.5 aylık bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirsizlikten dolayı ise çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını söyleyen Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, belirsizliğin çok kötü bir süreç olduğunu söyledi.

Çalıştığımız dönemde maaşları ödedik

Futboldaki süreçle ilgili açıklamanın halen daha yapılmadığını, yapılması durumunda daha sağlıklı planlama yapılacağını belirten Tunalı, olası bir durumda futbolun oynanmayacak olmasının ise çok dezavantaj sağlayacağını belirtti. Çetinkaya olarak 1.5 aylık çalışma döneminde oyunculara peşinatları ve bir aylık maaşlarının verildiğini belirtirken, sürecin yeniden başlaması durumunda oyunculara yine maaş vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu dönemde sezon başı kesilen çeklerin sıkıntı yarattığını ve kendileri adına kayıp olduğunu hatırlatan Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, transfer konusunda ise iyi başlangıç yaptıklarını ancak sonunu getirmeye sürenin yetmediğini söyledi.

Kadroya takviye yaptık

Cemal Yaşınses, Abbas Osum, Mustafa kemal ve Muammer’i aralarına dahil ettiklerini söyleyen Tunalı, TC’li oyuncu tercihlerini de yaptıklarını oyuncu ile anlaşıldığını belirsizlik nedeniyle oyuncuyu aralarına dahil edemediklerini söyledi. Sürecin başlaması durumunda yeni planlama ve çalışmanın yapılabileceğini söyleyen Ceran Tunalı, süreci herkes gibi kendilerinin de yakından takip ettiğini belirtti.

Basketbola ciddi destek vereceğiz

Doksanlı yıllardan sonra yeniden basketbola dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, geçen yıl girişim başlatmalarına rağmen lige katılamadıklarını bunu bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi. Basketbola görevde oldukları sürece ciddi destek vereceklerini belirten Tunalı, Kadri Alagöz nezaretinde basketbolda boy göstereceklerini ve yine basketbolla ilgili olarak akademi çalışmaları olduğunu söyledi.

Altyapıda ciddi yol aldık

2008-2009-2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu 170 çocuğun yer aldığı alt yapıda ciddi yol aldıklarını söyleyen Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, alt yapıya ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Tunalı, bilirkişilerle alt yapının çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Hedeflerinde geleceğin Çetinkaya’sını yaratmak olduğunu 6 alt yapı hocası ile çalışmaların devam ettiğini belirten Ceran Tunalı, her yaş grubunun haftada 2 kez Metehan tesislerinde çalıştığını söyledi.170 alt yapı sayısının ciddi rakam olduğunu belirten Ceran Tunalı, 3 idman sahasının olduğunu ikisini alt yapının birini ise A takımın kullandığını söyledi.

Zonguldak’ta şampiyon olduk

Alt yapının geçen yıl yurtdışı teması olduğunu 2011 yaş grubunda Zonguldak’ta şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, yaşanan Covid sürecinden dolayı bu yılki yurt dışı organizasyonlarının ise tümünün iptal olduğunu söyledi. Alt yapının tamamen kendi kendini çevirdiğini ve oradan gelen gelirin yine oraya aktarıldığını ifade eden Tunalı, halı sahanın yeniden yapımı için ihaleye çıkıldığını ve kısa sürede halı sahanın da yenileneceğini belirtti.

Metehan bizim yuvamız

Lefkoşa içinde bulunan mevcut kulüp binasının müze olarak hizmet vereceğini ifade eden Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, 46 dönümlük araziye sahip olan Metehan bölgesinin daha fazla potansiyeli olduğunu ve artık kulüp binasının da Metehan’da yer alacağını söyledi. Çetinkaya ile ilgili her şeyin Metehan’da olacağını, aktaran Ceran Tunalı, maçlarını burada yapma adına projenin hazırlandığını ve bu konu ile ilgili olarak spor dairesi ve elçilik ile de görüşmelerin başlayacağını aktardı. Metehan’ın Çetinkaya’nın evi olduğunu belirten Ceran Tunalı, sahaların bakımı için ücretli personelin olduğunu, kısa süre içerisinde de lokal çalışmasının başlayacağını söyledi.

Taksim sahası ile ilgili proje hazırladık

Alt yapının her geçen gün büyüdüğünü ve mevcut sahaların artık yetersiz kaldığını ifade eden Ceran Tunalı, tarihi taksim sahası ile ilgili olarak proje hazırladıklarını ve orayı da hayata geçirmek istediklerini söyledi. Yapılacak çok işin olduğunu, kulübe gelir getirici çalışmaların ve planlamaların olduğunu söyleyen Tunalı, eski Çetinkayalıların da destek vermesi durumunda Çetinkaya’nın çok farklı noktaya geleceğini vurguladı. Metehan tesisi ile ilgili olarak Tenis Kortu ve Fitness Center yapımı için çalışma başlattıklarını Tenis Kortu’nun yapımı için yatırımcının hazır olduğunu belirten Ceran Tunalı fitness center içinse izinlendirmeleri beklediklerini söyledi.

Süper lig tek hedefimiz

Sohbetin sonunda futbolun yeniden başlaması durumunda hedefi süper lig olarak belirlediklerini ve ona göre takım kurup motive olduklarını söyleyen Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, birinci ligde misafir olacaklarını alt yapıdan oyuncu katarak ve kazanarak süper lige yeniden döneceklerini sözlerine ekledi.