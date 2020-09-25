Kuzeyde 7, güneyde 9 yeni vakası

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7, Güney Kıbrıs’ta 9 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 732, güneyde ise bin 663'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, KKTC’de 24 saatte 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların 3’ü yurtdışından, 2’si temaslılardan, 2’si de yerel vaka. 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavi gören 28 kişi ise taburcu edildi.

Polisin sonuçları negatif



Bu arada Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeline Covid-19 testi yapıldı.Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu (itfaiye ve sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 206 çalışanına, Covid-19 Korona virüs tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldı. Yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Güneyde 9 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 893 test sonucunda 9 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 663'e yükseldi. Ayrıca Coronavirüs vakalarının tedavi gördüğü Mağusa Hastanesi’nde yatan hasta sayısının dün itibarıyla 12 olduğu belirtildi.