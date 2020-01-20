Zirvenin ‘Yiğidi’ O 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında zirve yarışında en kritik mücadelede Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Yiğidolara galibiyeti getiren golleri Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare atarken ev sahibi Beşiktaş'ın tek sayısı ise Adem Ljajic'ten geldi.

Ligde 12. galibiyetini alan lider Demir Grup Sivasspor puanını 40'a çıkarırken 6. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 30 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın programı

Ankaragücü - İH Konyaspor 0 – 1

Ayt. Alanyaspor - HK Kayserispor 5 – 1

M.Başakşehir - Y.Malatyaspor 4 – 1

Gaziantep FK – Fenerbahçe 0 – 2

Antalyaspor – Göztepe 0 – 3

Trabzonspor – Kasımpaşa 6 – 0

Galatasaray – Denizlispor 2 – 1

Beşiktaş - DG Sivasspor 1 – 2

Bugün

19.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği

O G B M A Y AV P

1.DEMİR GRUP SİVASSPOR

18 12 4 2 37 17 20 40

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18 10 6 2 36 18 18 36

3.TRABZONSPOR

18 10 5 3 41 19 22 35

4.FENERBAHÇE

18 10 4 4 36 21 15 34

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

18 9 5 4 36 17 19 32

6.GALATASARAY

18 8 6 4 25 16 9 30

7.BEŞİKTAŞ

18 9 3 6 28 24 4 30

8.GÖZTEPE A.Ş.

18 7 5 6 22 20 2 26

9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

18 6 6 6 33 26 7 24

10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

18 6 6 6 26 30 -4 24

11.YUKATEL DENİZLİSPOR

18 6 4 8 20 25 -5 22

12.ÇAYKUR RİZESPOR

17 6 2 9 17 27 -10 20

13.GENÇLERBİRLİĞİ

17 4 6 7 28 32 -4 18

14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

18 4 6 8 16 24 -8 18

15.KASIMPAŞA

18 4 3 11 26 40 -14 15

16.ANTALYASPOR

18 3 5 10 15 36 -21 14

17.MKE ANKARAGÜCÜ

18 2 6 10 15 35 -20 12

18.HES KABLO KAYSERİSPOR

18 2 4 12 17 47 -30 10