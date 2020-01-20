Zirvenin ‘Yiğidi’ O 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında zirve yarışında en kritik mücadelede Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.
Yiğidolara galibiyeti getiren golleri Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare atarken ev sahibi Beşiktaş'ın tek sayısı ise Adem Ljajic'ten geldi.
Ligde 12. galibiyetini alan lider Demir Grup Sivasspor puanını 40'a çıkarırken 6. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 30 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.
Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın programı
Ankaragücü - İH Konyaspor 0 – 1
Ayt. Alanyaspor - HK Kayserispor 5 – 1
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor 4 – 1
Gaziantep FK – Fenerbahçe 0 – 2
Antalyaspor – Göztepe 0 – 3
Trabzonspor – Kasımpaşa 6 – 0
Galatasaray – Denizlispor 2 – 1
Beşiktaş - DG Sivasspor 1 – 2
Bugün
19.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği
O G B M A Y AV P
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
18 12 4 2 37 17 20 40
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18 10 6 2 36 18 18 36
3.TRABZONSPOR
18 10 5 3 41 19 22 35
4.FENERBAHÇE
18 10 4 4 36 21 15 34
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
18 9 5 4 36 17 19 32
6.GALATASARAY
18 8 6 4 25 16 9 30
7.BEŞİKTAŞ
18 9 3 6 28 24 4 30
8.GÖZTEPE A.Ş.
18 7 5 6 22 20 2 26
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
18 6 6 6 33 26 7 24
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
18 6 6 6 26 30 -4 24
11.YUKATEL DENİZLİSPOR
18 6 4 8 20 25 -5 22
12.ÇAYKUR RİZESPOR
17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ
17 4 6 7 28 32 -4 18
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18 4 6 8 16 24 -8 18
15.KASIMPAŞA
18 4 3 11 26 40 -14 15
16.ANTALYASPOR
18 3 5 10 15 36 -21 14
17.MKE ANKARAGÜCÜ
18 2 6 10 15 35 -20 12
18.HES KABLO KAYSERİSPOR
18 2 4 12 17 47 -30 10