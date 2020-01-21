Rumların yanı sıra yüzlerce Kıbrıslı Türk’ün de akın etmesi üzerine Trodos’te trafik felç oldu

Kar kalınlığının 78 santime ulaştığı Trodos’a Rumların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Rum basını, geçtiğimiz Pazar günü özellikle Trodos Meydanı’nda izdiham yaşandıüğını, polisin yolu kapatmak zorunda kaldığını haber verdi.

Rumların yanı sıra yüzlerce Kıbrıslı Türkün de gerek özel araç, gerekse tur otobüsleriyle bölgeye akın ettiği, lokantaların ve cafe’lerin baskına uğradığı ifade edildi.

Yoğun trafik yüzünden, Rum polisinin bazı yolları kapatmak zorunda kaldığını yazan Alithia gazetesi, polisin Olimpos’a giden yolu kapattığını kaydetti.

Prodromos-Trodos yolunun zincirli veya 4 çekişli araçlar için açık olduğunu, Platres-Trodos ve Karvunos-Trodos yollarının ise açık fakat kaygan olduğunu kaydeden gazete, Trodos meydanındaki kar kalınlığının ise 78 cm olduğunu ekledi.

Rum Meteoroloji Dairesi kar yağışlarının devam edeceğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 10:58