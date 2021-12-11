‘Zor bir maç olacak’ 

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

AKSA Süper Lig’de 13. hafta mücadelesinde yarın Küçük Kaymaklı, Göçmenköy deplasmanına gidecek.

Forest, teknik direktörü Derviş Kolcu yönetiminde son çalışmasını dün yaparak, maçın başlama saatini beklemeye başladı.



Maç hakkında konuştuğumuz Kolcu, Diyalog’a yaptığı açıklamada her iki takımın da çıkış içinde bulunduğunu ve bu nedenle Göçmenköy’de zor bir mücadelenin olacağını belirtti.

Galibiyeti düşünüyoruz

Kolcu “Çıkışa geçmiş iki takımın mücadelesinin seyir zevki vereceğini umuyorum. Deplasmanda da olsa galibiyeti düşünüyoruz. Son üç haftadır takıma giren gençlerle yukarılara tırmandı. Hem gençlere, hem takıma güven geldi” dedi.

Çıkışa devam etmek istiyoruz

“Yönetimimiz çok iyi çalışıyor ve biz sadece maçlara odaklanıyoruz. Devre sonuna kadar en yüksek puanı toplayarak, duruma göre hedefi saptayacağız” diyen Kolcu “Şimdi çıkışa devam etmek istiyoruz. İnşallah bu hafta da gülen taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.