Açık çek verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart, Kıbrıs sorunu çözüm sürecine yardımcı olmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Görevine yeni başlayan Stewart dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ilk görüşmesini yaptı. Stewart, Anastasiadis’in ardından Kuzey Kıbrıs’a gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre; Stewart görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdiğini iletti.

Anastasiadis’le yaptıkları görüşmeye değinerek, bu sıcak karşılama için minnettar olduğunu dile getiren Stewart “İki tarafla da yakın bir işbirliğinde bulunup, sürece yardımcı olmak için elinden geleni yapmayı, aynı zamanda adadaki tüm ortaklarla yapıcı bir şekilde çalışmayı iple çektiğini” dile getirdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak iyimser olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, bir fikre sahip olmak için biraz erken olduğunu dile getiren Stewart, “Hala öğreniyorum. Fakat bildiğim şey, sürece yardımcı olmak ve BM’nin yapıcı bir rol oynaması için her türlü çabayı göstereceğimdir” şeklinde devam etti.

Tatar: Egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sonrası basına açıklamasında, olumlu bir görüşme yapıldığını ve Stewart’a Kıbrıs meselesini kısaca yeniden aktardığını söyledi.Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün kolay olmadığını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını ifade etti.Federasyona hapsedecek veya tek üniter devlet içerisinde Kıbrıslı Türklere baskı yapılacak bir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Stewart’a Kıbrıslı Türklere uygulanan tüm haksızlıkları da anlatma fırsatı bulduğunu da ifade etti.Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerektiğini de kaydeden Tatar, komitelerin yaptığı faydalı işleri de Özel Temsilciye aktardıklarını ve bu konularda yapıcı projeler için katkıda bulunacaklarını ilettiklerini de söyledi.

Stewart: Mükemmel görüşme

Stewart da açıklamasında, Ada’ya yeni ayak basmasından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sıcak bir karşılamayla karşılandığını anlatarak, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yapıcı çalışmalara imza atmak istediğini belirtti.

Stewart, Salı akşamı düzenlediği resepsiyona davet ettiği Tatar’dan olumlu yanıt gelmesini de memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, iki liderin bir araya geleceği bu sosyal etkinliğe Covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı sayıda davet yaptıklarını da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 11:30