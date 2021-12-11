Katkısı olanları kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçılarının, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, üniversite bünyesinde 399’uncu serginin açılışının gerçekleştiğini ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede yürütülen sanat çalışmalarının, KKTC kültür yaşamına yaptığı katkı nedeniyle YDÜ yöneticilerini ve sergiye katkı koyanları tebrik etti.



Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 11:27

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan ve Kıbrıs adasının binlerce yıllık tarihinin anlatıldığı eserlerin müzede yer almasının, geçmişten günümüze köprü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan irade ile üretilen sanat eserleri ve düzenlenen sergilerin, sınırları aşarak evrensel ölçekte dünya sanatıyla buluştuğunu sözlerine ekledi.Düzenlenen sergilerin, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu dünyaya haykırdığını, pandemiye rağmen birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da üretmeye devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çağdaş bir halk olarak meydana getirdiği eserlerin, engellere ve izolasyonlara rağmen dünya insanlığına katkıda bulunduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar; “Yapılan çalışmalar, insanlığın geleceğine değer verdiğimizin bir ifadesidir” dedi.