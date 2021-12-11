‘Dayanışma’ mesajı

Ankara’da temaslarda bulunan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye’nin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde yer alan görüşme “samimi bir atmosferde” yapıldı.



Benli’nin görüşmede yaptığı konuşmada, gerek Kıbrıs sorununun çözümü, gerekse yerel yönetim vizyonu açısından ortak hedeflerinin güvenli ve çağdaş bir gelecek olduğunu vurguladı.Benli ayrıca, “Kıbrıs’ta BM’nin ve uluslararası toplumun da onaylayacağı çözümden yana bir siyasetin hem Kıbrıslı Türklerin, hem Türkiye’nin önünü açacağı” görüşünü paylaşarak, Türkiye’yle her anlamda diyalog ve iş birliğini önemsediklerini kaydetti.Benli, “Kıbrıslı Türklerin en geniş ortak paydası, Türkiye’yle işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır. Eşitlik ve saygıyla deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız” ifadelerinde bulundu.