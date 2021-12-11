Farklı bir eylem

Afet İLBAN

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) yönetim kurulları “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Sloganların atılıp, şarkıların da söylendiği yürüyüşe, zaman zaman araçlar da korna çalarak destek verdi.

Eylemciler yürüyüşte, “Yoksullaşmaya Hayır” pankartı taşıdı, aynı sloganın yazılı olduğu tişörtler giydi.

Meclis önüne gelen eylemciler, “Zamlara Hayır Demeye Geldik”, “Emekçiler Burada Hükümet Nerede” sloganları atarak, pankart ve siyah kurdeleleri meclis kapısına bağladı.

Serdaroğlu: Yollarda olmaya devam edeceğiz

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bu yollarda daha çok yürüyeceğiz. Bu bize iyi bir antrenman oldu” dedi.



Serdaroğlu, “Biz aslında hep yollardayız, yollarda olmaya devam edeceğiz” dedi.Halka seslenerek, bazı şeylerin artık idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Uyanın artık, aksi takdirde çok yakında çok geç olacak” ifadelerini kullandı.

Atan: Derdimiz geçimdir, seçim sizin olsun

Kamu-Sen Başkanı Başkanı Metin Atan da, “Fakirleşmeye hayır, yoksullaşmaya hayır” sloganlarına dikkat çekerek, bu durumun ülkeyi yönetenlerin umurunda olmadığını öne sürdü

“Derdimiz geçimdir, seçim sizin olsun” diyen Atan, ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Bengihan: Beslenme ve barınma en temel hak

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, “Ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullaştırılanların sesi olduk” diyerek, insanların, barınma ve beslenme hakkından daha evrensel başka bir hak olamayacağını söyledi.

