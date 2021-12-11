Madrid ziyareti umut vermedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Madrid’de gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’le bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye Kelimesi Tabu” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in İspanya’ya yaptığı bu ziyaretlerle ilgili var olan zorlukların önceden bilindiğini ileri sürdü.

Anastasiadis-Sanchez görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı ile İspanya Başbakanı arasında var olabilecek iyi ortamın, Madrid’in Türkiye konusundaki yaklaşımını farklılaştırmaya yeterli olmadığının pratikte kanıtlandığını öne süren gazete, görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin tutumu nedeniyle meydana gelen Kıbrıs’la ilgili tüm meselelere atıfta bulunulduğunu fakat Türkiye kelimesinin özenle kayda geçirilmediğini öne sürdü.

Bunun, Ankara’yla olan ilişkileri bozmamak adına İspanya’nın nereye kadar gidebileceğini gösterdiğini öne süren gazete, İspanya’nın, pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında “AB tarafından tepki verilmesi gerektiğini destekleyeceği konusunda söz verdiğini” iletti.



İspanya’nın bu konuda sözünü tutup tutmayacağının pazartesi günü ortaya çıkacağını belirten gazete, gerek Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Sanchez’le olan görüşmesinde, gerekse Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Jose Manuel Albares'le yaptığı görüşmede, İspanya hükümetini “gerek Kıbrıs içindeki ve etrafındaki durum, gerekse Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili olarak bilgilendirmeye özen gösterdiklerine” dikkati çekti.

Kapsamlı görüşme yapıldı

Gazete Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis-Sanchez görüşmesinde Avrupa gündemi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve “Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları ile deniz alanlarındaki Türk provokasyonları”, mülteci meselesi, korona virüs pandemisiyle mücadele çabaları, bölgesel gelişmeler aynı zamanda Güney komşuluk politikası ile Batı Balkanlarla ilgili konuların ele alındığını belirtti.

İki hükümet tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre, Anastasiadis ile Sanchez’in görüşmede, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri yineleyerek, küresel problemleri ve Avrupa gündeminki önemli konuları ele aldıkları ifade edildi.

Gazete Anastasiadis ile Sanchez’in, huzurlu, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Akdeniz’in AB için stratejik öncelik teşkil ettiğini yineleyerek, iki ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek belirttiklerini de iletti.

Anastasiadis ile Sanchez, deniz hukuku da dahil olmak üzere, uluslararası hukuk uyarınca, her devletin deniz alanlarındaki egemenlik haklarına saygı duyulmasının önemini de vurguladı.