Dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Işık ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Tatar, “İnsan haklarına aykırı gelen her türlü zulmü yaşayan Kıbrıs Türk halkı, hiçbir dayatma çözüme boyun eğmeyecektir” dedi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, kendisine yaptıkları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türkü’nün insan hakları bağlamındaki mücadelesinin anımsatılması ve bu vesileyle bütün dünyaya vereceğimiz mesajın fevkalade önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs konusunun uzun zamandan beri dünya gündeminde olduğunu, Kıbrıs’taki gerçeklerin neler olduğunun çok iyi öğrenildiğini söyledi. Yıllardır müzakere masalarında ortaya koyulan iradenin Kıbrıs Türkü’ne güç kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hiçbir zaman karamsar olmadım. Kıbrıs Türk halkı, geçmişte bir sürü haksızlığa uğramıştır. Bugün ise bir devlet olmanın erdemi ve iftiharı ile yolumuza devam ederken hâlâ karşı karşıya kaldığımız insan hakları dışındaki muamele, gerek kültür alanında gerekse spor ve ekonomik alanlarda devam etmektedir.Papa Francis’in Güney Kıbrıs’a yaptığı ve sadece Hristiyan cemaatini kapsayan ziyaretinin, siyasi bir mesaj niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Papa Francis’in ziyarette yaptığı açıklamalar da bizim için üzüntü verici olmuştur. Cumhurbaşkanı olarak kendisini davet ettim. Burada bir sorun varsa bu, iki halk arasındadır. İki tarafın da dinlenmesi gerektiğini belirttim. Mağdur olan, Kıbrıs Türk halkıdır. Burada bağımsız iki eşit egemen devlet vardır. İnsan hakları bakımından da bunun bu şekilde söylenmesi en doğrusudur.

Tatar’dan eyleme destek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin (CTCA) Waltham Forest Belediyesi önünde, “15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını” protesto ettiği eyleme destek verdi.