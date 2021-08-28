‘Zor bir sezon olacak’

Beyzade ÜNALMIŞ

Aksa Birinci Lig temsilcisi China Bazaar Gençlik Gücü’nde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Kemal Yürekli sezon hazırlıkları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. 18 Mayıs tarihinde başladıkları sezon çalışmalarının devam ettiğini belirten Yürekli, şu an itibariyle küçük sakatlıklar dışında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.

Lige hazır girmek istiyoruz

Çok kaliteli bir takım oluşturduklarını, yaptıkları kamp sonrasında kaynaşma sürecini iyi geçirdiklerini ifade eden China Bazaar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Kemal Yürekli, yeni takım olmalarından dolayı geçtiğimiz hafta tamamladıkları kampın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti. 18 Mayıs tarihinden beri çalıştıklarını ve çalışma anlamında çok uzun bir zaman dilimini geride bıraktıklarını ifade eden Kemal Yürekli, hazırlık maçları ile takımı da görme adına olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Katılımdan memnunum

Yürekli, tüm oyuncularının idmanlarda gösterdiği performans ve katılımdan memnun olduğunu dile getirdi. Transferin şu an itibariyle noktalandı gibi görünse de sürecin bitmeden kesin bir şey söylemenin anlamsız olduğunu belirten Kemal Yürekli, ligin artık başlamasına kısa bir süre kaldığını bu bağlamda eksik noktaları giderme adına çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Lige hazır gireceğiz

Ligin genelinin zor olacağını deplasman anlamında da zorluk derecesi yüksek karşılaşmalar oynanacağını belirten Yürekli, lige hazır gireceklerini belirterek, her şeyi tek maç üzerinden düşünüp hareket edeceklerini sözlerine ekledi.