10 bini aşkın hasta Corona’yı yendi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) test sayısındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısında ise 3 katın üzerinde artış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 598 bin 933 test sonucunda, 82 bin 329 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1890 kişi hayatını kaybederken 10 bin 453 kişi de Coronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Covid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 18 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,29 oldu. İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta, ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı. En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti.

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor. Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu. Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese Coronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu. Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı. Takvim 18 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 40 bin 520 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu şekilde hızla artan test sayısı dün 598 bin 933'e çıktı.