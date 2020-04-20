Güney Kıbrıs’ta ‘Ortak hareket’

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Theocharis Lalacos, Atina ve Lefkoşa’nın Covid-19 mücadelesinde aynı yolda birlikte yürüdüklerini, krizin üstesinden gelmek için kararlılıkla çalıştıklarını ve uluslararası toplum içerisinde güven inşa ederek önde yürüdüklerini belirtti.

Yunanistan’ın uluslararası ortamda salgınla mücadeleyi başarıyla yürütenlere bir örnek olarak durduğuna işaret eden Büyükelçi, Kıbrıs’la birlikte ortak fayda için iki ülkenin krizi sorumlu bir şekilde ve zamanında ele aldıklarını vurguladıklarını söyledi.

Rum Haber Ajansı’na konuşan Büyükelçi Lalacos, hem Yunanistan’ın hem de Kıbrıs’ın uluslararası ortamda olumlu davranan ve uluslararası hukuka bağlı ülkeler olarak görüldüklerine dikkat çekti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Yunanistan Büyükelçisi, soruna öncelikle Türkiye’nin yasadışı istilası ve devam eden işgalin neden olduğunu; devletlerin kışkırtıcı ve tehlikeli davranışlarının bugünkü küresel dünyada yeri olmadığını ifade etti.



Paskalya mesajı

Bu Paskalyanın, COVID-19 salgınının yayılmasını önleme çabalarının insanlık için benzersiz koşullar yaratması bakımından farklı olduğunu kaydeden Büyükelçi, inanç, sorumluluk duyma, insanlara sevgi ve saygı, tüm bunların ölümü yenme ve İsa’nın Diriliş mucizesine neden olduklarını belirtti.

Theocharis Lalacos, ‘Bu zor zamanların ortasında bu dönemin ‘Ailemizle, dua, önceliklerimizi yeniden belirlemek, daha iyi bir gelecek için gücümüzü toplamak, gerçekten iletişim kurmak ve yansıtmak için bir fırsattır’ şeklinde konuştu.

Büyükelçi Lalacos, Yunanistan ve Kıbrıs’taki tüm insanların en kısa sürede günlük yaşamlarına geri dönmek için koronavirüsünün yayılmasını önlemeye yönelik bu büyük çabanın bir parçası olduklarını vurguladı.

Yunanistan’ın bu yıllarca sürecek çok yönlü krizle mücadelede, dinamik bir şekilde, iyimserlik ve kararlılıkla ortaya çıktığını, ülkenin şimdi salgını ele alışıyla, devlet politikasını koordine edişiyle ve halkının çoğunluğunun sorumlu duruşuyla başarılı bir örnek olarak takdir edildiğine dikkat çekti.

Krizin ta başından beri Yunanistan ve Kıbrıs hükümetlerinin işbirliği yaptıklarını, dayanışma gösterdiklerini belirten Büyükelçi, Lefkoşa’nın ayrıca virüsün etkisini sınırlamak için bu savaşla kararlı ve sorumlu bir şekilde mücadele ettiğini kaydetti.



AB ile uyum içinde

Yunanistan Büyükelçisi Lalacos sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atina ve Lefkoşa temas halindedirler ve birbirlerini desteklemektedirler. Avrupa ailesinin diğer üyeleriyle uyum içindedirler, ortak fayda ve yakın gelecekte yeniden yapılanmada sorumlu politikaları zamanında uygulamanın önemini göstermektedirler.

Yunanistan ve Kıbrıs bütün Doğu Akdeniz bölgesinde bölgesel ve uluslararası işbirliği inisiyatifini üstlenerek bölgeyi barış için birlikte yaşayacak, istikrar ve refahın sağlandığı bir bölge halinde getirmek için sistemli bir şekilde çalışmaktadırlar.

Yunanistan ve Kıbrıs bu duruşla küresel toplum içerisinde, olumlu davranışın, uluslararası hukuka ve müşterek güvenlik ilkelerine bağlılığın örnekleri olarak görülmektedirler.

“Bu çabalara rağmen Kıbrıs sorunu çözümsüz kalmaya devam etmektedir. Yıllar geçmesine rağmen hala adalet yoktur. Devletlerin kışkırtıcı ve tehlikeli davranışlarının günümüz küresel Dünyası’nda yeri yoktur.”

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 11:14