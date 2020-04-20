Güney'de günlük test bin 803

Güney Kıbrıs’ta dün 6 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 767 oldu.

Güneyde yeni vaka sayısı haftalar sonra ilk kez 10'un altına düştü.

Rum Sağlık Bakanlığı, 6 yeni vakanın, yapılan bin 803 testin sonucunda belirlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada vakalardan bir kişinin Kokkinotrimithia Polis Karakolunda polis olduğu, 2 kişinin yurt dışından Ada’ya dönen, diğer 2 kişinin daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinden ve bir kişinin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde temizlik görevlisi olduğu belirtildi.

Dr.Maria’nın değerlendirmesi

Bu arada Kıbrıs Rum Üniversitesi Tıp Okulu Pediatri-Bulaşıcı Hastalıklar Doçenti Bayan Maria Koliou, korona virüsünün altı ay daha bizimle olacağı değerlendirmesinde bulunarak virüse karşı kişisel güvenliğimiz için ve kendimizi korumak için alanın önlemlerin hayatımızda olmaya devam edeceğini vurguladı.

Dr. Maria Koliou önümüzdeki altı ay daha korona virüsü ile karşı karşıya olacağımızı belirterek, “yaz döneminde azalsa bile yeniden ortaya çıkacak. Bunun nedeni çok basit: çünkü henüz hastalanmayan insanlar var. Dolayısıyla virüsün yayılması kolay olacak. Önemli olan, aşı çıkana kadar zaman kazanmak, kendimizle koyduğumuz bahis bu” dedi.

Önümüzdeki aylarda enfekte olma tehlikesiyle mi yaşayacağız sorusuna, Dr. Koliou “bazı riskler olacak. Önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz, yani maske takmaya ve insanlarla aramızda iki metre mesafe tutmaya dikkat etmeliyiz” yanıtını verdi.

“Kısıtlama önlemleri kaldırıldığında bile, her hareketimizde dikkatli olmamız gerekecek. Herkes yavaş yavaş işine geri gidecek çünkü uzun zaman evde oturamayız. O zaman bile iş yerimizde güvende olmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli önlemleri uygulayarak önümüzdeki aylarda güvenlikle yaşayabileceğiz” diyen Dr. Koliou, COVİD-19’un yayılma açısından çok dirençli bir virüs olduğunu belirtti. Dr. Koliou “tabi bir aşamada SARS hastalığında sıfırlayıp yok etmeyi başardıkları gibi mutasyona uğrayarak tek başına yok olma olasılığı da var. Dolayısıyla karamsar olmamalıyız ve önümüzdeki altı ay önlemleri almaya devam etmeliyiz” görüşüne yer verdi.

Dr. Koliou kısıtlama önlemlerinin gevşetilmesinin yeni vakalara neden olacağı uyarısında bulunarak “önlemlerin gevşetilmesi veya kaldırılması için önemli olan bunların kontrollü olması ve bazı göstergelere dayanmasıdır” dedi.

Önlemler konusunda uyarı



Dr. Koliou, önlemler konusunda ise şunları kaydetti:

“Önlemlerin gevşetilmesi tüm önlemler için aynı anda geçerli olmayacak. Bu aşamalı bir şekilde olacak. Her hizmetin veya önlemin serbest bırakılması halinde bir adım daha ilerlemeden durum yeniden gözden geçirilmelidir. Gerçek şu ki, önlemler sürekli geçerli olamaz çünkü bu hem ekonomik hem de sosyal açıdan boğucu olacak. Bu nedenle, kısıtlamaların kaldırılması gerekecek. Bunun verilere dayalı olarak her aşamada değerlendirilerek organize bir şekilde yapılması gerekiyor. Vakalar olacak ama önemli olan bunların kontrollü olması gerekiyor.”