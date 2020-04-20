Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bırakılan haftayı yüzde 1,77'lik kazançla 98.179,82 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 94.602,49 puanı, en yüksek ise 99.044,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 3,03'lük primle 122.411,36 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,19'luk değerle 83.778,22 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,27'lik kazanç ile 126.773,87 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,68'lik azalışla 107.076,45 puana geriledi.

Migros Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,40 ile Migros Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,80'lik artışla Güneş Sigorta, yüzde 16,20'lik yükselişle de Bizim Mağazaları izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,16 kayıpla Akçansa oldu. Bu hisseyi yüzde 6,14'lük düşüşle Tüpraş, yüzde 5,39'luk azalışla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 191 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 6 milyar 885 milyon lirayla Aselsan, 6 milyar 651 milyon lirayla Pegasus takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 89 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 238 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33 milyar 851 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 3,88'lik artışla 377,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,85'lik primle 2 bin 508 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,86'lık kazançla 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,12'lik artışla 7,5460 lira oldu.

Geçen hafta 8,3560 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,01'lik artışla 8,6910 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,60 değer kazanarak 7,1940 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,03 ile kıymetli madenler fonları oldu.