Bürokrasi çarkı ‘ağır dönüyor’

Suna ERDEN

Coronavirüs salgınıyla mücadele ve cezaevinde yoğunluğu azaltmak için atılan ‘erken tahliye’ adımı ulaşım ve ihraç sorununa takıldı.

Şartı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Nisan ayı için 111 mahkûma erken tahliye şansı doğdu ancak sadece 37 kişi yararlanabildi.

KKTC ve çift uyruklu 37 kişi geçtiğimiz Cuma günü cezaevinden çıkış yaparken, erken tahliye hakkı elde eden Türkiye ve yabancı 74 mahkûmun talebi ise askıya alındı.

Cezaevinde halen 506 mahkûm bulunurken, yoğunluğun azaltılması için yapılan tüzük değişikliği amacına ulaşmadı.

Virüs tahliyesi yarıda kaldı

Bakanlar Kurulu, 4 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla Şartı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı. Ağır suç işlememiş olan ve cezasının 3’te 1’ini çekenlere erken tahliyenin yolunu açan kararın ardından Nisan ayında yapılan başvurularda 111 kişi hak elde etti.

Ancak Coronavirüs nedeniyle hava ve deniz ulaşımının olmaması, ihraç işlemlerinin gerçekleşmemesi nedeniyle yabancı uyruklu mahkûmların talebi askıya alındı.

Nisan ayında tahliye edilmesi öngörülen 111 kişiden sadece 37’si KKTC-TC ve KKTC vatandaşı olduğu için tahliye olabildi.

Geçtiğimiz Cuma günü 37 kişi cezaevinden çıkış yaparken, hak elde eden 74 kişi beklemeye alındı. Mayıs ve Haziran aylarında 150 kişinin daha erken tahliye olması öngörülürken, cezaevinde hala 506 mahkumun bulunduğu öğrenildi.

Bu arada haklarında ihraç kararı çıkan 20 kişinin iadelerinin henüz yapılamadığı, polis hücrelerinde bekletildiği belirtildi.