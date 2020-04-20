Az uyku çok iş

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde PCR testleri yapan sadece 2 sağlık çalışanının olduğunu belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vaiz, Coronavirüs testi yapan iki kişinin günde 2-3 saat uyuyarak görevlerini yürüttüklerini ifade etti. Vaiz, genetik laboratuvarda çalışan personel sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz şunları kaydetti:

“Uzman arkadaşlardan öğrendik ki: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genetik laboratuvarında çalışan ve Covid-19 testlerini yapan iki arkadaşımız Eldem hanım ve Feriha hanım yedekleri olmadığı için 24 saatte 2-3 saat uyuyarak çalışıyorlar. Cihazımız ocak ayında alınan (Alman yapımı) bir cihazdır. Virüs otomasyonla izole ederek FDA onaylı yöntemle bakıyorlar. Hiç uyumadan 300 test yapabilirlermiş. Medyada görünür olmaya bilirler ama biz onları biliyor.

Binlerce teşekkürler arkadaşlar. Emeğinize sağlık.

Bu bir cesaretle yürek işidir. Genetik laboratuvarda çalışan personel sayısının artırılması gerek.”