Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü bir süreç yaşandığını belirtti. Tatar, hükümetin aldığı hızlı ve doğru kararlarla

Covid-19’la mücadeleyi başarı ile yürüttüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından halka seslenen Tatar, “Zorlukları aşacak, güzel, güneşli, aydınlık günler göreceğiz. Güzel gelecek, çabalarımızla gelecek” dedi. Başbakan Tatar, başarılarını çekemeyen kişiler olduğunu savunarak, “Bizlere karşı yürüttükleri, karalama, moral bozma çabaları karşısında dayanışmamızı artırmamız germektedir” ifadelerini kullandı.

Tatar şunları kaydetti:

“Çok değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. Bu kritik süreçte hükümet etme görevi bizlerindir. Hükümetimiz aldığı hızlı ve doğru kararlarla Covid-19’la mücadeleyi başarı ile yürütmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun görüşlerine göre; bu yatay seyir devam edecek ve bir süre sonra, hijyen ve sosyal mesafe koşullarına bağlı kalınması koşulu ile bazı daire ve iş kollarımızın, iş yerlerimizin açılması gündeme gelebilecektir. Hükümetimiz duran ekonomimizin tekrar canlanması, ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için de çeşitli ekonomik ve sosyal kararlar almıştır.

Sizlerden beklentim bu kritik süreçte Devletimize, hükümetimize olan desteğinizi tüm sıkıntılara rağmen artırarak devam ettirmenizdir. Özellikle sosyal medyada başarılarımızı çekemeyenlerin partimize, bizlere karşı yürüttükleri, karalama, moral bozma çabaları karşısında dayanışmamızı artırmamız gerekmektedir.”