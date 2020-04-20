İstiklal Marşı’nı  evlerde okuyalım

Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili açıklamada bulundu.

Töre, “Kıbrıs Türk Halkını 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’de hem Anavatan Türkiye hem de Kıbrıs Türkü'nün Milli egemenliğinin sembolü olan İstiklal marşımızı evlerimizden okumaya davet ediyorum” dedi.

Töre şu açıklamada bulundu:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kederde, kıvançta ve tasada bir ve beraber olduğumuz Anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Milletimizin yine coşku ve sevinçle ama bu defa evlerinden kutlayabilecekleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutlamak üzere Kıbrıs Türk Halkını 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’de Anavatan Türkiye ile birlikte, İstiklal marşımızı evlerimizden okumaya davet ediyorum.”