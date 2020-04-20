KKTC'de bir yeni Coronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ta dün 337 test yapılırken, bir yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni vakanın 30 yaşında erkek ve Gazimağusa bölgesinden olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 109’a çıktığı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 14 gündür tedavi altında olan 3 hastanın da iyileşip taburcu edildiği kaydedildi.

Tedavisi devam eden hasta sayısının 21 olduğu, şimdiye kadar 84 kişinin iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. KKTC’de dünle beraber yapılan test sayısının da 6 bin 166’ya çıktığı belirtildi.

Pilli: Yeni vaka 30 yaşında

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 337 olduğunu, dün bir pozitif vaka tespit edildiğini, 3 kişinin de taburcu edildiğini söyledi. Yeni vakanın 30 yaşında erkek ve Gazimağusa bölgesinden olduğunu ifade eden Pilli, kimlerle temas ettiğine dair araştırma başlatıldığını ifade etti.

Bakan Pilli, önceki gün açıklanan 3 pozitif vakanın temas ettiği kişilere yapılan testlerde herhangi bir olumsuzluk görülmediğini kaydetti.

Londra’dan gelip Güzelyurt’taki yurtlara yerleştirilen kişilere dün testler yapıldığını sonuçların henüz çıkmadığını da kaydeden Bakan Pilli, herkesi evde kalmaya çağırdı.

Bakan Pilli, halkımızın evde kalmasının önem taşıdığını yinelerken, dışarı çıkarken mutlaka maske kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Pilli, 10 solunum cihazının da dün ülkeye geldiğini anımsattı.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:.337

Dün Tespit Edilen Vaka:...1

Dün Taburcu Olan Vaka:..3

Toplam Test Sayısı:.............6166

Vaka Sayısı:.........................109 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................21

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 43)

İyileşen Vaka Sayısı:...........84 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman-2 KKTC)

Karantinadaki Vatandaş:.....951

Karantina Süresi Biten:.......706