Pompalı tüfekle katliam yaptı

Afyonkarahisar’da farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren, bir kişiyi ağır yaralayan 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, Eskişehir’de yakalandı.

Kaçarken iki araç gasp eden saldırganın yakalanması sırasında jandarma ekipleriyle çatışma yaşandı. Bir astsubay hafif yaralandı. Öldürülenler arasında iki öğretmenin de bulunduğu öğrenildi.

Türkiye, Afyonkarahisar’da yaşanan kanlı saldırılarla sarsıldı. Arif Sefa Özdemir isimli şahıs, farklı noktalarda pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı. Saldırılarının ardından araç gasp ederek kaçan zanlı, güvenlik güçlerinin operasyonuyla Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre saldırgan, ilk olarak Afyonkarahisar il merkezine bağlı Osman Gazi Mahallesi’nde saldırı gerçekleştirdi.

Kuafördeki işlemlerini tamamladıktan sonra Uydukent semtindeki evinin önüne gelen üç çocuk annesi Sevgi Postalcı, saat 15.30 sıralarında çocuğunu okuldan almak üzere aracına bindiği sırada pompalı tüfekle başından vuruldu.

Ağır yaralanan Postalcı hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından entübe edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki öğretmeni öldürdü

İlk saldırının ardından olay yerinden kaçan Özdemir, Yukarıtandır köyünde otomobil içerisinde bulunan İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu öğretmenleri Ayşe Sena Demir (46) ve Hilal Mete’ye (31) ateş açtı.

Saldırıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete olay yerinde yaşamını yitirirken, Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan, gasbettiği kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçışını sürdürerek Ayazini köyüne gitti.

Burada 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, 03 AGV 654 plakalı otomobilde bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) öldürdü.

Bu arada saldırıların yaşandığı bölgeye yaklaşık bir kilometre mesafede İsmail Şen'in (61) cansız bedeni bulundu.

Gasp ettiği araçla Eskişehir’e kaçtı

Saldırılarının ardından 54 ACC 723 plakalı aracı gasp eden Özdemir'in Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönüne kaçtığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir çevresinde geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaçış sırasında kullandığı araç, Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanan Özdemir, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Saldırgan, daha sonra aynı mahallede süt satan bir kişiye ait otomobili de gasp ederek kaçışını sürdürdü.

Jandarmayla çatıştı, bir astsubay yaralandı

Ana yola çıkarak kaçmaya çalışan Özdemir, gasp edilen araçla ilgili ihbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurulmak istendi.

Ekiplerin otomobilin lastiklerine ateş ederek aracı durdurmasının ardından Özdemir, güvenlik güçlerine ateşle karşılık verdi.

Çatışma sırasında bir astsubay kulağından hafif yaralanırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Özdemir'in üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.

