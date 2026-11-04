‘Hedef 15 milyar dolar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması, nükleer enerji, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin Kore Savaşı'ndan gelen kan kardeşliğine dayandığını vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğun Kore Savaşı'nda temellerinin atıldığını belirten Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bugün de özel bir düzeyde bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, “76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin stratejik ortaklığa ivme kazandırdığını ifade eden Erdoğan, gerçekleştirilen temasların iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birinin ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunu belirten Erdoğan, geçen yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir biçimde 15 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bu kapsamda Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün koşullarına göre güncellenmesi dahil çeşitli konuların ele alındığını belirten Erdoğan, Türkiye'de 400'den fazla Koreli firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Nükleer enerji ve savunma sanayisi gündemde

Görüşmelerde nükleer enerji ve madenciliğin de önemli başlıklar arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Kasım 2025'te Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptının iş birliği açısından önemli bir temel oluşturduğunu kaydetti.

İki ülkenin enerji bakanlıkları arasında imzalanan belgelerin de mevcut iş birliğini ileriye taşıyacağına inandığını dile getiren Erdoğan, batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler gibi ileri teknoloji alanlarında Güney Kore ile ortak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinin stratejik ortaklığın somut sonuçlar verdiği alanların başında geldiğini belirten Erdoğan, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı ortak projelerin sayısının artırılması gerektiğini Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüştüklerini aktardı.

Diplomatik ilişkilerin 70'inci yılı kutlanacak

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin gelecek yıl 70'inci yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Erdoğan, bu kapsamda özel etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

İki ülkenin bölgesel ve küresel ölçekte etkin roller üstlendiğini belirten Erdoğan, uluslararası meselelerde görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti.

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, ikili ilişkilere katkılarından dolayı mevkidaşına ve Güney Kore halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür anlamına gelen “Kamsahamnida” sözüyle tamamladı.