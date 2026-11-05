Fon soruşturması sürüyor

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün bugün saat 11:00'da şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya, savcıya ikinci kez ifade vermiş olacak. Kaya Çifti fondan sağladığı 2 milyar liranın üzerindeki haksız kazançla gündeme gelmişti. Daha sonra bu parayı iade ettikleri açıklanmıştı.

İlk ifadelerini 7 Ekim'de ifade veren Kaya Çifti, alım satım işlemleriyle ilgili özel bilgi ve yönlendirme almadıklarını iddia etmişlerdi.

Ne olmuştu?

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan-Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir talep etti; çift ise adliyeye giderek ifade verdi ve "özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını" belirterek suçlamaları reddetti.

Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti.

29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında savcıya 7 Ekim 2026'da ifade vermişti.