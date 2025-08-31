Ortak coşku

Ömer KADİROĞLU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zafer ve ülkenin düşmandan temizlenmesiy-le sonuçlanan Büyük Taarruz, KKTC’de de törenlerle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla KKTC’de tüm ilçelerde törenler düzenlendi.

Lefkoşa, Güzelyurt, İskele ve diğer bölgelerde düzenlenen etkinliklerde resmi ve sivil protokol yer aldı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öz-türkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, güvenlik güçleri komutanları, bazı bakanlar, milletvekilleri ve dernek temsilcileri katıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve anıt defterinin imzalanmasıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, özel deftere şunları kaydetti: “Büyük Zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgür-lük mücadelesinin simgesidir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam ede-cek ve devletinden taviz vermeyecektir. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Kor-general Sebahattin Kılınç ve diğer yetkililer de 30 Ağustos’un Türk milletinin kahramanlık destanı oldu-ğunu vurguladı ve şehitleri andı.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri şiirler okudu, tören resmi geçitle sona erdi.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleştirilen resmigeçit töreninde de Cumhurbaşkanı Tatar ve protokol, birlikleri denetledi ve halkın bayramını kutladı.

İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerde ise öğrencilerin şiirleri ve halk dansları gösterileri eşliğinde kutlama yapıldı.



