Maddi hasar oluştu

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da etkili olan şiddetli rüzgar, park halindeki bir aracın üzerine bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kaldırdı ve bölgedeki trafiği kontrollü şekilde sağladı.

