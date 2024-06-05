Dostluk duyguları gelişti

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ev sahipliğinde yapılan 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali etkinliğinde çocuklar yaptıkları resimlerle barış mesajı verdi.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) aracılığıyla düzenlenen etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye'den katılan 60 çocuk, ‘Dünya Barışı’ teması altında resimler çizerek barış mesajı verdi. Etkinlikte, farklı kültürlerden gelen çocuklar bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Çocuklar, çizdikleri resimlerle, barış içinde bir arada yaşama isteklerini dile getirdiler. Renklerin ve çizgilerin diliyle barış mesajlarını paylaşan çocuklar, sanatın evrensel gücünü gözler önüne serdi.