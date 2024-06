‘Bunlardan asla  vazgeçmeyeceğiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı için egemenlik, devlet ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün yaşamsal öneme sahip olduğunu belirterek, bunlardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Paneli”ne katılarak konuşma yaptı.

Kıbrıs, Yunanistan ve Ege-Doğu Akdeniz Araştırma Merkezi organizesinde yapılan panelin açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, adada kalıcı ve adil bir çözüm için iki devletli çözüm dışında bir çözüm yolu olmadığını işaret etti, uluslararası camiaya, Kıbrıs’ta tek taraflı değil, çözüm odaklı iki tarafa da eşit davranması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın karşılanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panel programında, Barış Harekatı'nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Osmanlı Tarihinde Kıbrıs” konusunda yaptı. Afyoncu, Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçtiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının bu başarılı harekat sayesinde bugün var olduğuna dikkat çekti, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Afyoncu, Osmanlı tarafından Kıbrıs’ın 70 binin üzerinde şehit verilerek alındığını kaydetti ve tarihçesini anlattı.

Güler: Gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen panele katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, panelin, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına katkı sağlayacağına inanç belitti.

Güler, Kıbrıs’taki anlaşmazlıkların, Rumların Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının tüm saldırılara karşı varlığını destansı bir şekilde bağımsızlığından ödün vermeden koruduğunu ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmadığını, omuz omuza mücadele verdiğini söyledi.

Barış Harekatı'nın adaya barış huzur güvenlik getirdiğini vurgulayan Güler, harekatın, Türk askeri tarihinde en kapsamlı harekat olduğunu, o yüzden müstesna bir yeri bulunduğunu kaydetti.

"Kıbrıs sorun değil milli davadır"

Kıbrıs’ın sorun değil mili dava olduğuna da vurgu yapan Güler, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde Türkiye’nin o günden bugüne her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini kaydetti.

Harekat sonrası federe devlet ve sonrasında bağımsız KKTC’nin kurulduğunu belirten Güler, Kıbrıs Türkü'nün azim ve kararlılığını her zaman desteklediklerini ifade etti.

Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün her zaman çözüme olumlu yanaştığını ama Rum anlaşmazlığının çözümsüzlüğü getirdiğini belirten Güler, Rumların kendini adanın tek sahibi ve Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüğü sürece müzakerelerin başarılı olamayacağına dikkat çekti.

Yaşar Güler, BM’nin KKTC tarafıyla da anlaşma yapması gereğini dile getirerek, adada İki halk iki devlet bulunduğunu ve adada çözüm zemininin bu gerçek üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çözümün iki devlet zemini üzerine tesis edilmesi, KKTC devletinin tanınmasının adil kalıcı çözümü getireceğine inanç belirten Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek verdi, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Tatar: KKTC’yi sonuna kadar koruyacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, panelde, güzel ve muhteşem bir tabloya konuşmaktan onur gurur duyduğunu söyledi.

Barış Harekatı'nın Türk dünyası için de önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, biraz daha geç kalınsa Kıbrıs Türk halkının yok olacağını ve adanın Yunan adası yapılacağını kaydetti.

Yıllarca sürdürülen ve sonuç alınamayan federal çözüm arayışlarının bittiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın AB’ye tek yanlı alınmasının da büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

“KKTC’yi sonuna kadar koruyacağız” diyen Tatar, “KKTC’nin mutlaka anlaşmanın bir parçası olması gerekiyor, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı kimliği kültürü için önemlidir” dedi.