‘Krizler’ ülkesi

Özlem ÇİMENDAL

Hava sıcaklığının 43 dereceye yükseldiği bir dönemde, Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri devam ederken; susuzluk tehlikesi belirdi.

Anamur’dan gelen suyun depolandığı Geçitköy pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle sabah 08.00’den itibaren ada geneline dağıtımı yapılamadı.

Diyalog medyaya konuşan Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, arızanın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, sorunun ne zaman giderileceği yönünde kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da tv2020’de Gündem Özel’e bağlanarak arızanın 2 gün içinde giderilmemesi halinde sadece kendi bölgesinin değil, Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya, Girne’den İskele’ye kadar sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise bugünden itibaren su sorunu yaşanabileceğini belirterek, bölge ihtiyacının ancak yüzde 40’ını karşılayabileceklerini belirti.

Esas sorun 2. pompa istasyonunda

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Geçitköy’deki suyun dağıtımıyla ilgili teknik bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Su, Geçitköy’deki pompa istasyonuna kendi cazibesiyle geliyor. Buradan pompalar vasıtasıyla baraja aktarılıyor. Daha sonra da 2. pompa istasyonu vasıtasıyla belli bir yüksekliğe çıkarılıyor ve ülkeye dağıtımına başlanıyor.

Suyu yüksekliğe çıkararak, dağıtıma hazır hale getiren 2. pompa istasyonunda sorun oluştu.”

Çeki, sorunun boyutunun ne olduğu ve tamirinin ne zaman biteceği ile ilgili şu an itibarı ile kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

“Bu sistemler elektrik düğmesi gibi açıp kapamayla olmuyor” ifadesini kullanan Çeki, önce arızanın boyutunun ne olduğuna dair detaylıca analiz yapılması gerektiğini açıkladı. Çeki daha sonra tamir aşamasına geçileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

Arızayı görebilmek için suyun çekilmesi gerek. Bir basmaya 5 bin tonaja yakın su basan kapasitesi olan sistemlerdir. Bittiği zaman da tekrar işleme alınabilmesi için belli süre isteyen ve prosedürü olan bir sistemdir. 3 saat de olabilir 12 saat de olabilir.”

Ada genelinde su kesintisine gitmek durumunda kaldıklarını ifade eden Çeki, “Önce arızayı iyi teşhis etmeliyiz ki daha büyük bir arızaya neden olmasın. Şu an kesin bir şey söylemek doğru değil” dedi.

Anamur’dan gelen suda sorun yok

Anamur’dan gelen suda herhangi bir sorun olmadığını kaydeden Çeki, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Arıza süresi boyunca Anamur’dan gelen suda bir azalma veya mevcudun altında su azaltımına gidilmeyecek.

Arıza nedeniyle dağıtılamayan su barajın yedek depolama ve biriktirme alanlarında tutulacak.”

Tamir için gerekli parçalar var

Çeki, suyun tamir ve bakımının Türkiye Devlet Su İşler’inde (DSİ) olduğunu belirtti.

Tarkan Çeki, DSİ ile koordineli olarak arızanın en kısa sürede tamiri ve yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Çeki, parça veya teknik araç-gerçeklerde yedek parçalarda da herhangi bir sorun olmadığını, tamir için gerekli olan tüm parçaların mevcut olduğunu da söyledi.

Alternatif su kaynakları tüm bölgelerde yok

Bu süreçte alternatif su kaynaklarının devreye sokulduğundan bahseden Çeki, “Yerel kaynakların yüzde 85’i şu an devrede. Mevcut kuyularımızdan faydalanıyoruz. Tüm bölgelerde yok ancak ülke geneline kontrollü şekilde dağıtımını sağlıyoruz” dedi.

Çeki, ülkeye dağıtılan suyun aylık bazda da değişkenlik gösterdiğini söyleyerek, kullanımın bunda önemli olduğunu kaydetti. Çeki, Ocak ayında 3 milyon 175 bin metreküp su dağıtımı yapılırken, Mayıs ayında ise 3 milyon 518 bin metreküp su dağıtımı yapıldığını ifade etti.