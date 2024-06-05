Ayakta alkışlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) yeni oyunu "Tartüf24" sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17’nci yüzyılda Moliere tarafından yazılan, Nazım Hikmet tarafından kurgulanan oyun, Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle izleyici ile buluştu.

Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek ve Umut Ersoy’un rol aldığı oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Meclis üyeleri de izledi.