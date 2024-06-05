Hükümete önemli mesaj

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sonradan vatandaş olan, ancak ağır suç işleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Son zamanlarda suçların arttığına dikkat çeken Özersay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada farklı ülkelerindeki vatandaşlık yasaları sonradan vatandaş olanların (naturalization) yani telsik yoluyla vatandaşlık alanların toplum huzurunu bozacak, toplumda infial yaratacak suçları işlemeleri durumunda vatandaşlıktan çıkarılmalarını düzenleyen maddeler içermektedir.

Türkiye’de Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda da bu konularda düzenlemeler mevcuttur. Bazı ülkeler organize suç örgütlerine üye olmayı, terör örgütü üyesi olmayı (Almanya), kara para aklama suçu işlemeyi ve benzeri nitelikte suç işleyenleri (ABD), eğer sonradan o ülkenin yurttaşı olmuş kişilerse, yurttaşlıktan çıkarma yoluna gitmektedir. İtalya yasalarına göre eğer sonradan İtalya vatandaşlığı verilenler vatandaş olduktan sonra yağmalama olaylarına karışır, toplu katliam yapar, kamu güvenliğini tehlikeye atar, mafya benzeri organize suçlara karışır, silahlı soygun, çocuk kaçırma, çocuk pornosu ve benzeri suçlar işlerse İtalyan vatandaşlığı iptal edilir!

Ülkemizde yürürlükte bulunan Yurttaşlık Yasası da KKTC yurttaşlığını sonradan kazananların bazı durumlarda Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlıklarını kaybetmelerini düzenlemektedir. Peki hangi durumda? Bizde bu daha ziyade vatana ihanet türünden suçlarla ilişkilendirilmiş durumdadır. KKTC ile savaş halindeki devletlerin hizmetinde çalışmak benzeri bir suç yurttaşlığı kaybetmenin ana nedeni olarak tarif edilir.”

Dünyadaki örnekler dikkate alınmalı

Özersay, toplum huzurunun sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, şunları belirtti:

“Ülkemizde KKTC yurttaşlığını sonradan kazanan bir bireyin dünyadaki başka örnekler de dikkate alınarak örneğin cinsel tecavüz, istismar, nefret söylemi, diğer nefret suçları, yüz kızartıcı suçlar, ve toplum huzurunu bozan, toplumda infial yaratan suçları işleyenlerin mahkum olmaları halinde Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC yurttaşlıklarını yitirmelerini sağlayacak yasal bir değişiklik artık bir ihtiyaçtır. “

Bu ülkede sadece bunu yaparak huzur sağlanamaz belki ama atılması gereken birkaç adımdan birisi de budur. Bu konularda farklı ülkelerin yurttaşlık yasaları farklı düzenlemelere yer vermektedir. Bizim yurttaşlık yasamızda da zaten halihazırda var olan yurttaşlığı kaybettirme düzenlemesi değişen şartlara uyumlu hale getirilmelidir. Ülkede asayişi ve huzuru sağlayabilmek için bu türden bir değişiklik artık kaçınılmazdır.”

