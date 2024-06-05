Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.15’te Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'un dünkü toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

Genel Kurul'da ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'nin Genel Kurul devam ederken çalışmasına olanak verilmesine ilişkin tezkere görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin Oslo’da düzenlenen Maraş konusundaki toplantısına CTP Milletvekili Armağan Candan ile birlikte katılan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, hazırladıkları raporu okudu.

Hasipoğlu: Maraş ilk kez AKPA’da tartışıldı

Hasipoğlu, rapor hakkında yaptığı konuşmada, Maraş’ın hassas bir konu olduğunu AKPA’da ilk kez bu derinlikte tartışıldığını dile getirerek, komitede söz alarak görüşlerini aktardıklarını, 1984 yılındaki BM Güvenlik Konseyi kararının güncelliğini yitirdiğini belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun devrede olduğunu dolayısıyla o kararın çağ dışı kaldığını söyleyen Hasipoğlu, Rumların tüm çözüm önerilerini reddettiklerini, dolaysıya bu raporun hakkaniyetli olmadığını kaydetti.

Raporun geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, kararın içeriğine karşı olduklarını söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan verilen bilgilerin raporda yer almamasını eleştiren Hasipoğlu, raporun objektifliğini yitirdiğini, haziran sonundaki toplantıda da görüşlerini aktaracaklarını belirtti.

Candan: Tartışmalar devam edecek

CTP Milletvekili Armağan Candan da AKPA’da uzun yıllardan sonra Kıbrıs’ın detaylı şekilde ilk defa yer aldığını bu raporun gündeme gelmesinin sebebinin, Türk tarafının başlattığı Maraş açılımı olduğunu belirtti.

Candan, raportörün adada inceleme yaptığını, incelemelerinin sonucu ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerinin taslak raporda yer aldığını söyleyerek, içeriğe ilişkin son halinin henüz netleşmediğini kaydetti.

Raporun şu anki haliyle, Türk tarafının Maraş açılımının geri alınması ve iki devletli çözümün bir seçenek olamayacağı, federal çözümün geçerli bir yol olacağı çağrısını yaptığını söyleyen Candan, Maraş’a ilişkin BM kararlarının dikkate alınmadığı noktada Kıbrıs Türk tarafının haksız duruma düşeceğini ifade ettiklerini belirtti.

Candan, rapora ilişkin tartışmaların devam edeceğini ve haziran sonunda bir noktaya varacağını söyledi.

Norveç temaslarına da değinen Candan, yararlı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.

Hangi vekiller güncel konuştu?

İlk konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Dar Gelirli İçin Ucuz Et Yalanı ve Mağdur Edilen Özel Sektör Çalışanları” konusunda yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, çalışma hayatının düzenlenmesi, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gardiyanoğlu, bu uygulamalardan birçok iş yerinin yararlandığını ve prim borçlarını ödediklerini söyleyerek, 12 bin kişinin daha haziran içinde prim borçlarının yapılandırılarak sosyal sigorta kapsamına gireceğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Hükümetin Enerji Politikası Var mı? Yanıt Bekleyen Sorular” konusunda konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, reel sektörde 88 bin olan çalışan sayısının 150 bine ulaştığını söyleyerek, reel sektörün çok önemli olduğunu, rakamların gelişmeyi gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, “Tecrit Edilmiş Luricina” konulu güncel konuşma istemi ile söz alarak, Akıncılar (Lurucina)ve köy halkının sıkıntılarına değindi.

Ardından Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Çevre Krizi ve İklim Değişikliği” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ise “Tütün ve Tütün Ürünlerinin Denetimi Sağlık Bakanlığının Görevi Değil mi?” konulu güncel konuşmasının başında, Sağlık Bakanı’nı Meclis’te olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Meclis, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’in “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşması ile devam etti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ise, “Çevre Gününde Hava Kalitemiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, “Eski Eserler Yağması” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya da, “Asgari Ücret Yasası ve Sömürüyü Katmerleme Hazırlıkları” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, “1 Haziran ve Çocuk Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “Çevre” konulu güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Sahte/Usulsüz Diplomaların Bir Başka Yönü” konulu güncel konuşma yaptı.

Ardından CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Çarşı Ekonomi ve Siyaset konulu güncel konuşma yaptı.

Güncel konuşmaların ardından yazılı sorulara ve yanıtlara yer verildi.

Böylece Genel Kurul dünkü toplantısını tamamladı. Genel Kurul sonraki toplantısını 11 Haziran’da yapacak.