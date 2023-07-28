400 hektarlık alana yayıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçen pazartesi günü başlayan yangın, 400 hektarlık derin bir vadide devam ediyor. Bölgedeki yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, Türkiye’nin farklı noktalarından da orman yangını haberleri geliyor.

İzmir, Kütahya, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Antalya’nın turizm cenneti ilçesi Kemer’de pazartesi akşamı saat 21.08’de Göynük Mahallesi’nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının yaklaşık 400 hektarlık bir alanda devam ettiği, alevlerin derin bir vadide sıkıştırıldığı belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düştüğünü ve nem oranının arttığını belirterek, nemin ve dumanın fazla olması nedeniyle 2 helikopterle müdahale edilebildiğini söyledi.

İnsansız hava araçları da devrede

Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi, söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu amacıyla insansız hava aracı da kullanıldı.

İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

5 saatte kontrol altına alındı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı.

Yangının başladığı bölgeye, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Yangın nedeniyle çevre illerden 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye gönderildi.

Yangın ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa’daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler seferber oldu

Çanakkale'de, ormanlık alanda önceki gece başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 16 saat süren yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına aldı.

İzmir'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Kentte önceki gün Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıkmıştı.