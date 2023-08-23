Gerçekler çarpıtılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilen Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına Türkiye’den tepki yağdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yolunun yapımına yönelik basın açıklamasına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu basın açıklamasının "arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuk" olduğu belirtilerek, "Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler, gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları, yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Barış Gücü tarafsız davranmakla mükellef

Açıklamada, BM Barış Gücü'nün Ada’daki iki tarafa eşit muamele sergilemek ve tarafsız davranmakla mükellef olduğu, 18 Ağustos’ta yaşanan hadise gibi gelişmelerin, Kıbrıs Türklerinin BM Barış Gücü'ne duyduğu güveni yitirmesine yol açtığı ve BMBG'nin Kıbrıs'ta meselenin bir parçası haline geldiği belirtilerek, "Bu gidişatın önüne geçilmesi ve BMBG’nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması BM Güvenlik Konseyi’nin görevidir." ifadesi kullanıldı.

Fidan: KKTC’nin haklı pozisyonunu destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da “BM’nin, tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Pile’de bulunan Rum nüfusa yönelik Rum tarafından yapılan yolun hiçbir zaman için BM'nin engellemesine ve kınamasına tabi olmadığını vurgulayan Fidan, "Ama aynısı Türk tarafına olunca birdenbire Birleşmiş Milletler’in ve adadaki görevlilerin Birleşmiş Milletler görevlisi rolünü bırakıp birer şahin edasıyla bu insani yol projesini engelleme yönünde ciddi adımlar attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Çifte standart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine ilişkin, "Sergilenen tutum çifte standart içermekte, Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmaktadır." ifadelerini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla BM Barış Gücü askerlerince gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı bulduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Güler: Tek taraflı tutum

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kıbrıs'ta meydana gelen son olaylarla ilgili KKTC makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır" dedi.

Güler şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların Ara Bölge'de üniversite kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine Ara Bölge'de açık hava sineması inşasına sessiz kalırken bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Pile köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez. Temennimiz, Barış Gücü'nün adada bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, KKTC'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir."