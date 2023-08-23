Sorunları dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Engin Haksever başkanlığındaki Patates Üreticileri Birliği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, patates üretimi ve parmak patates ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sektörün sorunlarının çözümü, sektörün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yönünde sıkı işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Toplantıya, Cypro Chips Trading direktörleri Güven Yücener, Günel Yücener, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer ve Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci de katıldı.

Seracılar Birliği’ni kabul etti

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Seracılar Birliği üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde, üretimdeki sorunlar, pazarlama, Hal Yasası, üretim maliyetleri ve destekleri ele alındı.

Bakan Çavuş, sektörde yaşanan işçi sorunlarının ivedilikle çözümü yönünde karar üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin ve üretimin gelişmesinde serada üretimin çok önemli olduğunu, bundan dolayı da seracılık faaliyeti yürüten üreticilerin her zaman yanında olacağını söyledi.

Hal Yasasının bir an önce uygulanması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, ülkenin gıda ihtiyacının karşılaması yönünde de üreticinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023, 16:31