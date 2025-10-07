6 şüpheli gözaltında

İstanbul Şişli'de aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen avukat Serdar Öktem, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının bir organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinan Ateş davası sanığı Serdar Öktem burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Maskeli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Son gözaltına alınan şüphelinin, olayı gerçekleştiren diğer şüphelerin kaçmasına yardım ettiği belirtildi.

Açıklamada şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu da kaydedildi.

Saldırganların Arnavutköy ilçesi civarında yakalandığı belirtilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sonucu 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği de kaydedildi.

Dosyası ayrılmıştı

Serdar Öktem, Sinan Ateş suikastı davasındaki sanıklardan biriydi. "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılandığı 22 sanıklı davada bir süre tutuklu yargılanan Öktem, geçen yıl 2 Ekim'deki duruşmada tahliye edilmişti. Dosyası ayrılan Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.