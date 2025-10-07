Çalışmalar incelendi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koor-dinatörü ve sektör uzmanları, iki ülke hükûmetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile Gönyeli-Alayköy ve Lapta bölgelerinde hayata geçirilen ve planlanan bazı projeleri yerinde incelemek üzere saha ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaretler kapsamında, bazı eğitim, ulaştırma ve belediye projelerinde yürütülen çalışmalar ye-rinde görüldü ve yetkililerden bilgi alındı.

Program çerçevesinde Gönyeli'de yeni asfaltlanan Özker Özgür Caddesi, yapımına başlanacak Gönyeli İlkokulu proje sahası, inşası devam eden Yenikent Parkı proje sahası, yapımına başla-nacak Alayköy Açıkhava Düğün ve Festival proje alanı, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Kayalar ba-lıkçı barınağı, Sadrazamköy – Kayalar yolu, Alsancak balıkçı barınağı ve Lapta gençlik kampı ziyaret edildi.



Yeni Gönyeli İlkokulu Projesi alanına yapılan ziyarette konuşan KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz; KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Türkiye Cum-hurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın tensipleriyle Gönyeli’ye 8.750 m2 alana sahip 2 katlı, her birinde 24 öğrenci olacak şekilde 28 derslikli, toplam 672 öğrenci kapasiteli yeni bir ilkokul inşa edileceğini, bununla ilgili projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile yürütülen üç projenin saha ziyareti sırasında konuşan KEİ Ofisi Koordinatörü Öz şunları söyledi:



“Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mahalli müşterek ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanması amacıyla yürüttüğümüz “Belediye ve Köylerin Altyapısına Katkı Projesi” kapsa-mında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 18 belediyenin tamamı ile çalışıyoruz. Önce, ga-zete ilanına çıkarak tüm belediyelerden proje taleplerini aldık. Sonra, belediye başkanlarımızdan bu taleplerini öncelik sırasına koymalarını istedik. En sonunda da her bir belediyenin ilk üç sıra-daki proje taleplerini belediye başkanlarımızla istişare edip, her belediye için desteklenecek pro-jeleri bu şekilde başkanlarımızla birlikte belirledik ve ödenek tahsis ettik. Halihazırda 18 beledi-ye ile toplam 53 proje yürütüyoruz ve bu projelere ayırdığımız kaynak toplamı yaklaşık 387,3 milyon TL’dir.”



Yapımı devam eden Kayalar Ayrımı–Kayalar–Sadrazamköy yolundaki çalışmalara ilişkin ziya-rette ise, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu ile birlikte incelemelerde bulunuldu.