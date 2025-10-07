Renkli bir final oldu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği, Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında gerçekleşen 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali sona erdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; Zeytinlik Köy Meydanı’nda yer alan festival öğleden sonra çocuk ve gençlik etkinlikleri ile başladı.

Festivalde, Ressam Kemal Çaginer eşliğinde sanat atölyesi, Satranç Federasyonu iş birliğinde satranç şöleni ve “Zeytinyağlılar Yemek Yarışması” yer aldı.

Akşam saatlerinde çocuk balesi ve Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği’nin dans gösterilerinin ardından 14. Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği & Karikatür Yarışması ile Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, karikatür yarışması sonuçlarıyla birlikte takdim edildi.

Festival kapsamında saat 19.00’dan itibaren Özlem & Muharrem konseri gerçekleştirildi, Çataköy–Esentepe Halk Dansları Topluluğu genç ekibi ve Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Saat 20.30’da Zeytin ve Zeytinyağlı Yemek Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Festivalin finalinde ise Grup Baria sahne aldı.



