‘Gençler iş bulamaz oldu’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, nüfus politikasının kendileri için olmazsa olmaz bir mesele haline geldiğini belirtti. Erhürman, iş bulamayan gençlerin gözlerini göç yollarına diktiğini söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa Otobüs Terminali'nde, otobüs şoförleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaşan Erhürman'a CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, beş bomboş yılın geride kaldığını söyleyerek, “Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Gelin yol arkadaşı olalım

Beş bomboş yılın geride kaldığını, beş yılda ne içeride ne de dışarıda bir şey yapıldığını kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanlığının görevlerini anımsatarak, içeride de yapılması gereken birçok şeyin olduğuna işaret etti.

“Nüfus ve nüfus politikası artık bizim için olmazsa olmaz bir mesele haline geldi.” diyen Erhürman, gençlerin gözlerini göç yollarına diktiğini söyledi.

“Gelin yol arkadaşı olalım, bu ülkeyi artık doğru, dürüst yönetelim.” çağrısında bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti.

Ülkede bir grup insanın Türkiye’ye gidemediğini, bazı insanların güneye geçemediğini, bazı insanların ise dünyanın hiçbir yerine gidemediğini söyleyen Erhürman, “İnşa edilmeye çalışılan ‘hapishane duvarları’ 19 Ekim’den sonra yıkılacak ve bu halk dünyayla buluşacak.” dedi.

Esentepe’de halkla bir araya geldi

Erhürman, Esentepe’de halkla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman halk buluşmasında “Sözüm sözdür; bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz dünyada duyulacak. Bizim varlığımızı herkes teslim etmek zorunda kalacak. Bu, bizim çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” dedi. CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlikte CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Esentepe’deki konuşmasında Cumhurbaşkanının toplumun bütünlüğünü koruması ve temsil etmesi gerektiğini belirterek; ülkenin dört bir yanını karış karış dolaştıklarını ifade eden Erhürman “Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar karış karış dolaşıyoruz. YDP’ye, DP’ye, UBP’ye ya da başka partilere oy vermiş olsun hiç fark etmez; biz bir bütün olacağız” dedi. Erhürman, “Tarafsız olacağız” ifadelerini kullanarak, ülkenin ve halkın tamamını temsil edeceklerini söyledi.



Kimliksizler Derneği’ni ziyaret etti

Erhürman ayrıca Kimliksizler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimiyle görüştü. Dernekten verilen bilgiye göre, karma birliktelik mağdurlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, dernek yöneticileri Erhürman ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu alanda bir çalışma grubu kurulması halinde katkı koymaya hazır olduklarını belirten dernek yöneticileri, karma birliktelik mağduru ailelerin mücadelesinin aynı zamanda barış ve halkların yeniden yakınlaşması mücadelesi olduğu ifade edildi.





Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025, 09:45