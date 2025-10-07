Nostalji rüzgarı esti

Gazimağusa Belediyesi ile Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen “Çağdaşlar Korosu’yla Nostalji Konseri 2”, Namık Kemal Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin efsane sesleri Ersan Erdura, Ömür Göksel, Semiha Yankı ve Salim Dündar’ın sahne aldığı konser, mü-zikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin açılışında Şef Oskay Hoca yönetimindeki Çağdaşlar Korosu sahne aldı. Koro, geçmiş yılların sevilen Türk Sanat Müziği ve pop eserlerinden oluşan geniş repertuarıyla büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Türkiye’nin usta sanatçıları Ersan Erdura, Ömür Göksel, Semiha Yankı ve Salim Dündar, klasikleşmiş eserleriyle dinleyicileri adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı.

Bir döneme damgasını vuran şarkılar…

“Kalbim Ege’de Kaldı”, “Aldırma Gönül”, “Seninle Bir Dakika”, “İşte Öyle Bir Şey” gibi bir döneme dam-gasını vuran şarkıların hep bir ağızdan söylendiği konser, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sanatçılar, performansları sırasında sahneden inerek izleyicilerin arasına karıştı, dinleyicilerle birebir temas kura-rak sıcak ve samimi bir atmosfer yarattı.

Namık Kemal Meydanı’nı dolduran Mağusalılar, konser boyunca sanatçılara eşlik etti. Etkinliği izleyen-ler arasında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da yer aldı. Başkan Uluçay, gece boyunca vatandaşlarla birlikte konseri izledi ve sanatçılara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gecenin sonunda Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır tarafından sahneye çıkan sanat-çılara teşekkür edilerek çiçek takdiminde bulunuldu. Sanatçılar, Gazimağusa halkının coşkusundan duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.





