Rum Yönetimi, silahlanma için önümüzdeki üç yıl harcayacağı ödenekleri artırdı. Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) modern ve akıllı silah sistemleri alımı için son dönemde yapılan harcamalarda önemli artış olduğu, 2026-2028 dönemi için de 532 milyon Euro bütçe ayırdığı haber verildi.

Politis gazetesi; Rum Savunma Bakanlığı tarafından, kapalı oturumlarda görüşülüp onaylanmak üzere Rum Meclisi’ne sunacağı “gizli” belgeye dayandırdığı ve Bakanlığın antentini taşıyan bir harcama grafiğiyle birlikte aktardığı haberi “Silah Sistemlerine Daha Çok Ödenek… 2026-2028’i Kapsayan Üç Yıl İçin Milli Muhafız Ordusu’nu Güçlendirmeye 532 Milyon Euro Sağlanacak” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre “savunma” ve silahlanma için ayrılan ödenekler 2023 ve sonrasında 170 milyon Euro’nun üzerine çıktı. Geçen perşembe günü Rum meclisinin onayına sunulan 2026 devlet bütçesinde silahlanma için 176,8 milyon Euro’luk ödenek yer alıyor. Rum Savunma Bakanlığı tarafından, kapalı oturumlarda görüşülüp onaylanmak üzere sunulacak “gizli” belgede yapılması öngörülen harcamalar kaydediliyor.

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesinde ayrıca, silahlanma harcamalarının yukarı doğru 2027’de 180 milyon Euro’ya, 2028’de de 175 milyon Euro’ya yükseltileceği ve her iki bütçenin de yukarı doğru güncellenmesi olasılığının açık bırakıldığı kaydedildi.

RMMO’nun 2026 için sahip olacağı 176,8 milyon Euro ile modern imkanlar, silah ve teçhizat alarak caydırıcı ve savunma gücü haline gelmek için mevcut ve yeni sözleşmeleri hayata geçireceği kaydedilen haberde artık İsrail’den, Avrupa ülkelerinden silah sistemleri alınabildiği çok yakında ABD’den de alınabileceği belirtildi.

Helikopter için 140 milyon

Habere göre,2026 içerisinde Airbus Helicopters şirketinden H145M tipi üç saldırı helikopteri daha teslim alınacak. Satın alım sözleşmesi yaklaşık 140 milyon Euro karşılığında 2022’de imzalanan yeni Fransız helikopterleri, Rus yapımı MI35P tipi 11 helikopterin Sırbistan’a satılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak.

Alınacak silah sistemleriyle ilgili Rum Savunma Bakanlığı’ndan gazeteye verilen bilgiye göre; ödeneklerin verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dayalı uzun ve orta vadeli silahlanma programı hazırlandı. Mevcut silah sistemlerinin olanakları, caydırıcılığı güçlendirecek ileri teknoloji sistemleri alımı kombine halde olabildiğince çok değerlendirilecek. RMMO’nun operasyonel kabiliyetinin artırılması, altyapıların iyileştirilmesiyle sıkı sıkıya bağlantılı ve bu yönde Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis deniz üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün geliştirilmesi devam ediyor.

Çok sayıda ülkeyle işbirliği

Habere göre, Rum Yönetimi yabancı ülkelerle ilişkileri güçlendirmede, bölgesel iş birliklerini ilerletme, ABD ile ilişkileri geliştirme ve Ortak Savunma Politikası eksenlerinde hareket ediyor.

Bölgesel iş birliklerini ilerletme ekseninde Avusturya, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Hollanda, Romanya, Slovakya var.

Ayrıca İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Ürdün, Lübnan ve Birleşik Krallık, Hindistan ve Slovenya gibi diğer önemli ülkelerle iş birlikleri geliştirilirken, Rum Yönetimi’nin Ermenistan ve 11 Mi35P saldırı helikopterini sattığı Sırbistan’la da iş birliğini artırdı.