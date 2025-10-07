Gebele’den mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC’ye desteğin süreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı Şeref Salonu'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Temsilci Büyükelçi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü’den zirvenin yapılacağı Gebele'ye geçti.

Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gebele’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in resmi ikametgahında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede daha önce Azerbaycan’da ve uluslararası etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılımını hatırlattı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tatar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın katılımıyla Washington’da varılan barış gündemine ilişkin ilerlemeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın tebrikinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi, Azerbaycan’ın KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede, KKTC’nin TDT’ye gözlemci olarak katılımının önemi vurgulandı.

Gebele’de düzenlenen Zirve’nin, TDT bünyesindeki ülkeler arasında iş birliğinin daha da genişletilmesine katkı sağladığına dikkat çekildi. Toplantıda çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Sıcak ve samimi

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aliyev ile gerçekleştirdikleri toplantının oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini, Aliyev'in, kendisiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Devlet Başkanları Zirvesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendisini Gebele’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “ Sayın Aliyev KKTC’nin Türk Dünyası ailesinin bir parçası olarak 3 yıldır Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ve ayrıca bu üyeliğin Ersin Tatar döneminde gerçekleşmesinin de kendisi için ayrı bir memnuniyet konusu olduğunu belirtti” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü ifade ederek, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor." dedi.

Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor

Bu arada Tatar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar, KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olarak bulunmasının önemine dikkat çekerek, teşkilata üye ülkeler ile ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi.

"Jeopolitik ve jeostratejik olarak KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki kökleşen varlığının Türk devletleri için önemine" vurgu yapan Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi'nde KKTC'nin bir kez daha kendi bayrağı ve anayasal adı ile temsil edileceğini belirtti.

Tatar, KKTC'nin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü anlatarak, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'ın KKTC'ye olan ilgisi bu anlayışın hem orada hem de KKTC'de pekişmesine yol açtı. Sadece Azerbaycan ile değil diğer birlik üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi daha ileriye taşıma çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Birçok etkinliğe katıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a gitmeden önce çeşitli temaslarda bulundu, etkinliklere katıldı.

Tatar, öncelikle KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kültür ve Dayanışma etkinliğine katıldı.

Tatar festivali düzenleyenleri tebrik ederek, festivale katılanlarla sohbet etti.

Tatar, ayrıca KKTC Kahraman Maraş Edeler Derneği’nin düzenlediği Dondurma Festivali’ne katıldı.

Tatar Girne Boğaz Piknik Alanı’nda yer alan festivali düzenleyenleri tebrik ederek, festivale katılanlarla sohbet etti. Tatar, Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 30. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025, 09:49