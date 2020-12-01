Sert önlemler Güney'i etkiledi

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla uygulamada olan önlemlerde değişikliğe gidildi.

Fileleftheros gazetesi, önceki gün gece yarısından itibaren Limasol ve Baf’a yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılarak, tüm Güney Kıbrıs genelinde yenilerinin uygulamaya konulduğunu yazdı.

Gazete, uygulamaya giren önlemlere ayrıntılı şekilde yer verdiği haberinde, özellikle akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğuna, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin akşam 19.00’dan sonra kapalı olacağına ve toplu gösteriler ile diğer faaliyetlerin yasaklandığına dikkat çekti.

Alınan yeni önlemlerin tüm eğlence sektörlerini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Haberde, hızlı test sonuçlarının PCR testlerle doğrulanma oranının yüzde 98 olduğu aktarıldı.

Gazete, son testlerde Limasol’daki bir huzurevinde 14 vaka tespit edildiğini belirtirken, Güney Kıbrıs hastanelerinde tedavi gören hasta sayısının ise 119 olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 11:54