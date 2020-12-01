Lute’a mesaj

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini Rum tarafının tutumu yüzünden Kıbrıs’ta adil ve yaşayabilir bir federal çözüm olamayacağını artık kabul edip alternatif çözüm modellerinin görüşülmesini sağlama yönünde çalışmaya” davet etti.

Saner, “Ulusal Birlik Partisi olarak iki devletli çözümü gerçekçi bulduklarını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bu yöndeki politikalara, Kapalı Maraş’ın açılması ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine tam destek vermekte olduklarını” vurguladı.

Saner, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a gelmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

UBP Genel Başkan Vekili açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusunda 1977-2017 yılları arasında 40 yıldır devam eden federasyon görüşmeleri Crans Montana'da başarısızlıkla sona ermiştir. Garantör ülkeler; Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı ile Birleşmiş Milletlerin katılımı ile yapılan görüşmelerde Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini asla kabul etmeyeceği, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını içeren bir anlaşmaya onay vermeyeceği, ciddi miktarda toprak tavizi istediği, mülkiyet konusunda Kıbrıs Türk halkının sosyo-ekonomik yaşantısına büyük zarar verecek düzenlemeler talep ettiği Cranas Montana’da ortaya çıkmıştır.

O dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın Crans Montana görüşmelerinin çökmesi üzerine, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinin altını çizerek ‘bizim neslin bir federasyon yapamayacağı belli olmuştur’ şeklinde açıklama yapması bir gerçeğin tespiti idi.

Nitekim, 2017’den 2020 yılına kadar geçen 3 yıl içerisinde Sayın Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis federasyon derken kimin neyi anladığı, hedeflediği konusunda bile bir noktaya gelememişlerdir.

Rum tarafının Kıbrıs Türkü ile adanın yönetimini ve zenginliklerini paylaşma gibi bir gayesinin olamadığı, kendisini egemen, bizi ona yama olması gereken bir azınlık olarak gördüğü nettir.”