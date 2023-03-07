Seçim zamanı gelmeyin

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kapalı Maraş bölgesi yenilenerek kısmi olarak ziyarete açılırken, yıllardır açık olan ve 5 mahalleyi içine alan kısım kaderine terk edildi. Diyalog muhabirine konuşan böle halkı, Maraş’ta altyapının sorunlu olduğunu, yolların kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Maraş sakinleri, sadece seçim zamanı siyasilerin bölgeyi hatırladığını ifade etti. Bölge halkı, kapalı Maraş’ın imara açılması durumunda, önceliğin bölge halkına ait olduğunu da ifade etti.

Ne dediler…?

Aydoğan Yılmaz

“Maraş çok kötü durumda, yollar berbat, altyapı yok, evler dökülmüş durumda. Bölgeyle kimsenin ilgilendiği yok. Kaldırım, ulaşım ve hiç bir şey yok. Kapalı Maraş’ın tamamen açılması durumunda önceliğin bu bölgedeki insanlara ait olması gerektiği görüşündeyim.”

Süleyman Giriş

“ Maraş’ta altyapı diye birşey yok, tamamen bakımsız bir bölge, yurt dışından gelen misafirlerimize karşı utanıyoruz. Yurt dışından gelenler, “burası 30 yıl önce çok daha iyiydi” diyor. Yıllar geçtikçe iyiye gidip gelişeceğine tamamen geriye gitti adeta mezra gibi oldu, çok yazık. Yağmur yağdığı zaman müşterilerim dükkana giremiyor, en ufak bir altyapı yok. Kapalı Maraş açılırsa, öncelik tabikii bizimdir, Maraş halkı diğer bölgelere göre öncelikli olması gerekir.”

Mahmut Doğan

“ Maraş maalesef en geri kalmış bölge, sadece seçimden seçime hatırlanan bir yer. Burası sadece bir oy potansiyeli olarak görülüyor. Yolların durumu berbat, bu yollarda araba süreceğinize tarla da sürün daha iyi. Bölgede hiç bir sosyal alan yok, yatırım sıfır. Kapalı Maraş açılırsa ben öncelikten daha çok ülkemin her yanının eşit şekilde güzelleştirilmesinden yanayım, Sakarya, Karakol gibi bölgeler nasıl hizmet alıyorsa, maraşta aynı hizmeti alsın.”

Osman Geçit

“Maraş maalesef çok geri kalmış durumda, yollar patates tarlası gibi, yenilenmiyor, altyapı yok, sürekli su sorunu yaşanıyor. Seçim haricinde kimsenin ilgilendiği hatta bölgeye geldiği bile yok. Kapalı Maraş açılsa bile bırakın bu bölge insanına, buranın halkına nasip olmaz bana göre. Türkiye’den takımlar bile buraya kamp yapmaya gelemiyor, kapalı Maraş nasıl açılsın.”

Halil İbrahim Öğer

“ Maraş berbat durumda, yollar tarladan bile beter, altyapı yok. Bölgeyle yıllardır kimse ilgilenmedi, kaderimize terk edildik. Kapalı Maraş açılırsa tabikii öncelik Maraş insanınındır.”

Foto: Aydoğan Yılmaz, Süleyman Giriş, Mahmut Doğan, Osman Geçit, Halil İbrahim Öğer, maraş yollar berbat, maraş evler dökülüyor, maraş kötü durumda.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, 10:35