650 bina incelendi

Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi tarafından okullarda başlatılan denetimler sürüyor.

Buna göre, Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ülkede 160 devlet okulu ve bu okulların içerisinde bulunan 740’a yakın yapı olduğu belirtildi.

Şu ana kadar 650’ye yakın yapının ilk aşama denetimlerinin gerçekleştirildiği ve bu yapıların listelendiği bildirildi.

Yapı denetimlerinin ilk aşaması olan gözlemlerin ise birkaç günlük süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Deprem Denetim Komitesi’nin almış olduğu karar uyarınca gerçekleştirilen yapı denetimleri ise

5 aşamadan oluşuyor.

Aşamalar şöyle:

“1- Gözlem: Uluslararası standartlara uygun şekilde yapılan gözlemler sonucunda yapıların depreme karşı risk öncelik sıraları belirleniyor.

2- İleri tetkik: Yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan risk önceliği listesine göre ihtiyaç duyulan yapılarda ileri tetkik denetimlere ve laboratuvar çalışmalarına geçiliyor.

3- Fizibilite: İleri tetkikler sonucu ihtiyaç duyulan yapıların güçlendirme projeleri çıkarılıyor ve fizibilite çalışmasına başlanıyor.

4- Güçlendirme: Fizibilite raporunun hazırlanmasından sonra uygun görülen yapıların güçlendirilmesine, diğerlerinin ise yıkımlarına geçiliyor.

5- Son kontrol: Güçlendirmesi tamamlanan yapılarla ilgili yürütülen çalışmaların verimliliği, uygunluğu ve yapı güvenliği son kez kontrol ediliyor.”