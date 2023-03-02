Ağır bilanço

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın açıklamasına göre, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 89.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerle resmi verileri açıkladı. 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyuran AFAD'ın açıklamasına göre şimdiye kadar Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

Açıklamada yer verilen diğer veriler şöyle:

- Bölgede AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor.

- Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor.

- Bölgede Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

358 bin 37 çadır

- Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelerde, 358 bin 37 çadırın kurulumu tamamlandı.

- 11 il ve 332 noktada konteyner kentler oluşturulurken, 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor.

- Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 687'ye ulaştı.



Yine deprem oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün saat 19.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.