"İkimize verilen para 110 bin Sterlin"

Suna ERDEN

Devlet arazilerini sattığı gerekçesiyle yargılanıp 4 yıl hapse mahkum edilen ancak cezasının yarısını dahi çekmeden şartlı tahliye ile serbest bırakılan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün, dün eski müsteşar Hasan Fındık’ın davasında tanık olarak dinlendi. Özenergün, suç ortağı Fındık’ın talimatıyla devlete ait 4 parça araziyi sahte koçanlarla Hüseyin Vasilyalı adına geçirdiğini söyledi.

Özenergün, arazilerin emlakçı Olgun Amcaoğlu tarafından satıldığını, bu satıştan Fındık ile kendisine 110 bin Sterlin para verildiğini açıkladı.

Parayı iki ayrı seferde 55’er bin Sterlin olarak aldığını ifade eden Özenergün, “Amcaoğlu ile iki kez gece buluştuk. Paraları zarf içerisinde verdi. Paranın 40 bin Sterlinini ben, 70 bin Sterlinini Fındık aldı” itirafında bulundu.

İddia makamının tanığı oldu

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki dava devam ediyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Savcı İbrahim Ruso, tanık olarak dönemin İskan Dairesi Müdürü Öztan Özenergün’ü dinletti.

‘Biz de faydalanacağız’ dedi

Sanık konumundan tanık konumuna geçen Özenergün, Savcı Ruso’nun sorularını yanıtladı ve yaptığı işlemleri anlattı:

“Hasan Fındık bir gün beni yanına çağırdı. Hüseyin Vasilyalı’yı tanıttı. ‘Ona yardımcı olalım, biz de faydalanacağız’ dedi.

Vasilyalı, güneyde kalan mallarına karşılık mal talep ediyordu. Ancak hem hak sahibi değildi hem de eşdeğer puanı yetmiyordu.

Ben devlete ait arazileri, tarım tahsisi ve eşdeğerden hak sahibi olduğu yönünde doldurdum. Böylelikle devlete ait 4 parça araziyi sahte belgeyle Vasilyalı adına geçirdik.

Daha sonra Vasilyalı’yı Olgun Amcaoğlu’na yönlendirdik. Diğer işlemleri Amcaoğlu tamamladı. Koçanlar hazırlandı, tapu Dairesi’nden alıp, Hasan Fındık’a götürdüm.

Hasan Fındık, sahte belgeyle şahıs üzerine geçirilen 4 parça araziden birinin Koçan’ını Vasilyalı’ya, diğer üçünü Amcaoğlu’na vermemi istedi.

Emlakçı Olgun Amcaoğlu üç araziyi sattı ama kime ve ne kadara sattı bilmiyorum.

Amcaoğlu, ‘110 bin Sterlin size vereceğim. Geriye kalan benim ve emeğimindir’ dedi.

Ben Amcaoğlu’nun ne kadar aldığımı bilmiyorum, sormadım da. 110 bin Sterlini iki ayrı seferde ödedi. Her ikisini gece evimin yanındaki park alanına gelerek verdi. İlk seferde getirdiği 55 bin Sterlinin 20 binini ben aldım, 35 binini ise aynı akşam Fındık’ın evine götürüp verdim.

Özenergün, Fındık’ın avukatının “Neden paraları ofise götürmedin” şeklindeki sorusu üzerine kahkaha attı ve “O paraları nasıl ofiste saklasaydım” dedi.

Savunmadan ilginç iddia

Avukat Özgü Özyiğit, tüm iddiaları reddettiklerini belirterek, Özenergün’ün iddialarının doğru olmadığını savundu.

Özyiğit, “Siz 4 yıl hapse mahkum edildiniz, 20 ay dolmadan şartlı tahliye ile serbest bırakıldınız. Daha görülmemiş davalarınız vardı. Polis ve savcılık Fındık aleyhinde tanıklık etmeniz durumunda askıdaki davalarınızın ileri götürülmeyeceğini vaat etti. Siz de daha tahliye olmadan polise dilekçe yazıp ek ifade verip, müvekkilimi suçladınız” iddiasında bulundu.

Hak yerini bulsun diye

Tanık Özenergün ise savunmanın iddiası üzerine şunları ifade etti:

“Ben bu suçları tek başıma işlemedim. Ancak sadece cezayı ben almadım. Hak yerini bulsun diye ek ifade verdim. Eğer Hasan Fındık onaylamasaydı ne dosya hazırlanırdı ne de araziler başkasının üzerine geçirilebilirdi.

Ne olmuştu

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun Amcaoğlu’nun yargılamasına ise henüz başlanmadığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 15:24