Ekipler çalışıyor

Başbakan Ünal Üstel, kamu binalarının depreme dayanıklılık testlerini yapılmaya başlandığını söyledi. Binaların daha da güçlendirilmesi konusunda çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Üstel, Cumhuriyet Meclis’inde bu konuda ad-hoc komite kurulduğunu anımsattı.

Üstel, hükümet ortağı partilerin başkanlarıyla birlikte, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda deprem felaketi süreci ve olası bir depreme yönelik yapılan çalışmaları kamuoyunu bilgisine sunmak için basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde ölen KKTC vatandaşlarının 42’sinin otellerde, 7’sinin konutlarda yaşamını yitirdiğini kaydeden Üstel, oteller hakkında ceza soruşturmalarının başlatıldığını ve otel enkazlarından numuneler alındığını ifade etti.

Deprem felaketi nedeniyle KKTC’den Türkiye’ye 142 iş aracı ve arama kurtarma aracı, 124 araç operatörü gittiğini açıklayan Başbakan Üstel, toplam 92 tırla yaklaşık 78 bin koli insani yardımın 2 bin gönüllü çabasıyla toplanıp paketlendiğini ve Afet ve Acil Yardım Komitesince ihtiyaçlı insanlara ulaştırıldığını söyledi.

13,2 milyon TL yardım yapıldı

KKTC’den afet hesaplarına 13,2 milyon TL yardım yapıldığını da dile getiren Üstel, şu ana kadar ülkeye gelen depremzede sayısının resmi kayıtlara göre yaklaşık bin 500 kişi olduğunu da belirtti.

Depremler nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişinin evsiz kaldığını kaydeden Üstel, “KKTC halkı olarak bunu görmezden gelemezdik” dedi ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'yla birlikte hayata geçirilen bin adet prefabrik konut projesine işaret etti.

KKTC’de olası bir depreme karşı yapılan çalışmalara da değinen Başbakan Üstel, kamu binalarının depreme dayanıklılık testlerini yapılmaya başlandığını kaydetti.

Resmi, kayıtlı depremzede sayısı bin 500

Üstel, İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre, depremin ardından ülkeye gelen resmi kayıtlı depremzede sayısının bin 500 olduğunu açıkladı.

“Bin prefabrik konut projesini başlattık”

Üstel, depremin ardından dokuz Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendiğini söyleyerek, hükümetin, halkın, milletin ihtiyaç duyduğu tüm konularda anında kararlar üreterek deprem krizini yönettiğini ifade etti.

Depremde yaklaşık 2 milyona yakın insanın evsiz kaldığına işaret eden Üstel, “KKTC halkı olarak bunu görmezden gelemezdik” dedi.

“Kıbrıs deprem kuşağında…”

Başbakan Üstel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak, ülkedeki yapıların depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

“Kıbrıs deprem kuşağındadır” diyen Üstel, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, 1974 yılından sonra yapılan inşaatların büyük kısmının deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini, 8 şiddetinde depreme dayanıklı olduğunu belirtti.

Binaların daha da güçlendirilmesi konusunda çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Üstel, Cumhuriyet Meclis’inde bu konuda ad-hoc komite kurulduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’nün ise İskenderun’a kurulacağını söyleyen Üstel, “Yer tahsisi yapılmıştır, altyapı hazırlıkları yapılıyor. Önümüzdeki haftanın başında 140 tane prefabrik konutun sevkiyatını yapıyoruz. İskenderun'da bunlar kurulmaya başlanacak. Mart sonunda da tahminimce 500'ü tamamlayıp, Nisan ayı içerisinde de geri kalanları tamamlamış olacağız diye düşünüyorum” dedi.